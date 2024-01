Jon Moxley explica su entrada en Wrestle Kingdom 18

Jon Moxley sorprendió a todos en Wrestle Kindgom 18 realizando una entrada al ring a todas luces distinta a las que acostumbra. No porque saliera desde una de las zonas de fanáticos, lo cual hace tanto en NJPW como en AEW, sino porque llevaba un look inspirado en Red Hood (Capuchua Roja), el personaje de DC Comics. Durante el evento «The Death Rider» fue derrotado, como Will Ospreay, por David Finlay en un combate por el inaugural Campeonato Global IWGP.

Jon Moxley entrance at Wrestle Kingdom as Red Hood 🔥💯 📸: @hayato_4life #njpw18 pic.twitter.com/C7dm7nlaiU — Alba 🦈 ² – アルバ • BCC FOR LIFE 😈 (@albawrestling) January 5, 2024

► Jon Moxley en WK 18

No es tan novedoso que un luchador utilice un look que se inspire en los comics, las películas, la música, los videojuegos… Pero realmente el integrante del Blackpool Combat Club no es alguien a quien destacaríamos en el listado que podríamos hacer. Por eso fue tan sorprendente y por eso es tan interesante la explicación que Jon Moxley comparte en su reciente entrevista con el popular medio ComicBook.com revelando que tuvieron que convencerlo.

«No estoy seguro de a quién se le ocurrió esa idea. Pero a veces me gusta divertirme, especialmente en grandes eventos y luchas importantes y cosas así. Por lo general, mantengo las cosas bastante simples, así que normalmente no es mi estilo. Pero a veces, bueno, también quiero divertirme un poco. Todos los demás pueden usar estos atuendos ridículos y yo quiero vestirme como Liberace y venir al ring al menos una vez«.

En la misma lucha, Will Ospreay lució una ropa inspirada en Assasin’s Creed.

¡Gracias a Ubisoft y Assasin’s Creed por permitirme vivir el sueño de mi vida en Wrestle Kingdom! ¡Espero que todos hayan disfrutado!».

Thank you to @Ubisoft and @assassinscreed for allowing me to live a lifelong dream at Wrestle Kingdom! I hope you all enjoyed it! pic.twitter.com/Sgwfi2IF2C — Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) January 4, 2024

En cambio, David Finlay lució como lo hace habitualmente, con sus mallas negras y blancas en las que hace referencia a su nombre, a su apodo, «The Rebel», y a que es el líder del Bullet Club.