Deonna Purrazzo tiene en la mira a Toni Storm y el Campeonato Femenil AEW.

Deonna Purrazzo apenas llegó a AEW y ya tiene en la mira a la campeona máxima de la división, a quien le lanzó el reto directo para un combate por el título.

La excampeona de TNA se enfrentó a Anna Jay, y aunque no fue una lucha del todo sencilla, terminó por inclinarse a favor de Purrazzo, quien con un par de tirantes a los brazos terminó por hacer rendir a su rival.

Tras el combate, Renee Paquette entrevistó a Deonna Purrazzo, quien se dirige a Toni Storm que estaba en la mesa de comentaristas, expresando que las dos solían ser como hermanas, pero nota un cambio en Storm.

Purrazzo afirma que Storm fue amiga de Deonna Purrazzo, pero nunca conoció a la mejor luchadora técnica del mundo, «The Virtuosa». Esto provocó la molestia de Storm, quien arrojó un zapato a Purrazzo. En respuesta, Luther aparece y se lleva a Storm sobre sus hombros.

Sin embargo, la semilla quedó plantada y tal parece que Deona ya tiene en la mira el título femenil de AEW.

Deonna Purrazzo made her intentions clear and Toni Storm has a timeless reply#AEWDynamite pic.twitter.com/lCbDkdidyB

— AEW on TV (@AEWonTV) January 18, 2024