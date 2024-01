Bullet Club Gold se corona con el Campeonato Mundial de Tríos ROH

Brian Cage, Toa Liona y Bishop Kaun volvieron a poner en juego el Campeonato Mundial de Tríos ROH tras la victoria ante The Righteous en Collision. Tras ese combate, los siguientes en la fila fueron Bullet Club Gold: Jay White, Austin Gunn y Colten Gunn.

Los integrantes de The Mogul Embassy mostraron su fuerza y dominio casi todo el combate, poniendo en gran predicamento a los del Bullet Club, esto a pesar de que tuvieron algunos destellos para intentar tomar el control.

Jay White is doing what he can to combat the power of Toa Liona

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@JayWhiteNZ | @ToaLiona pic.twitter.com/J9pBbl1RnS

