Roderick Strong reta a Orange Cassidy para Revolution

Orange Cassidy tiene un nuevo retador por el Campeonato Internacional y este llegó después de haber dado un gran combate ante Penta y Komander.

Se llevó a cabo un combate de parejas, donde Trent Beretta y Orange Cassidy, acompañados por Chuck Taylor en ringside, se enfrentaron a Penta el Zero Miedo y Komander, quienes contaron con el respaldo en su esquina de Rey Fénix, que finalmente pudo regresar aunque aún no estaba en condiciones de luchar.

Como era de esperarse, la lucha fue un vaivén de movimientos espectaculares y ataques contundentes, resultando en un encuentro muy parejo, con oportunidades para ambos equipos de salir victoriosos.

Once Komander gets started, it’s hard to stop him!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@OrangeCassidy | @trentylocks | @PENTAELZEROM | @KomandercrMX pic.twitter.com/7FUuxqF3YV

— All Elite Wrestling (@AEW) January 18, 2024