La evolución de Trinity en TNA a ojos de Gail Kim

Cuando se está hablando mucho de si Trinity va a volver a ser Naomi en WWE, así como después de que la luchadora perdiera el Campeonato Mundial en Hard to Kill, Gail Kim repasa su aventura hasta ahora en TNA durante su reciente entrevista con Denise Salcedo.

► La evolución de Trinity en TNA

«Nunca podré elogiarla lo suficiente, no solo por la artista que es, sino por la persona que representa. Desde el momento en que la conocí en NXT, no ha cambiado. Trabajé con ella cuando debutó en la WWE, ya que formaba parte del elenco principal. Por supuesto, es normal que todos los recién llegados a la empresa sean tímidos y amables al principio. Pero ella nunca ha perdido esa autenticidad desde entonces. Si acaso, ha evolucionado aún más. Es sorprendente ver cómo interactúa con los fanáticos y cuánto la adoran, así como la devoción que muestra hacia ellos. En el ring, ya sabemos que es una estrella, pero ahora la estamos viendo elevar su nivel aún más. Nuestra división es fuerte, damos a las mujeres mucho tiempo y protagonismo, y ella lo ha aprovechado al máximo. Es un testimonio de su habilidad y dedicación.

«Recuerdo cuando llegó por primera vez a la empresa. En ese momento, yo no estaba allí, ya que participaba en Amazing Race durante su debut, así que me perdí ese momento. Sin embargo, hablé con ella antes y seguí su primera lucha contra KiLynn King, que fue excepcional. Y ahora, al observar su última lucha, a pesar de no salir victoriosa, todos quedaron impresionados. Incluso a mí me sorprendió. Esa powerbomb, pensé: ‘Vaya, Trinity’. Si bien sabía que tenía ese potencial, está demostrando que puede destacar aún más. Creo que al principio se sorprendió por el tiempo y la oportunidad que se le brindaron en nuestra empresa, pero ahora es evidente que puede brillar en cualquier momento».