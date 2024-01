¿Gail Kim en Royal Rumble? «WWE no me va a llamar»

Así como Mickie James, Gail Kim podría ser otra exWWE que vuelve desde TNA para Royal Rumble. Pero ella no cree que su antigua empresa vaya a llamarla. En realidad, si bien ha habido todo tipo de casos de luchadoras o luchadores que la han criticado cuando se han ido y han terminado volviendo, como CM Punk, casi es sorprendente que ella misma parezca que estaría dispuesta a tomar ese camino de vuelta habida cuenta de todos los ataques que ha lanzado en su contra a lo largo de los años.

► ¿Gail Kim en Royal Rumble?

Pero volvamos a sus recientes declaraciones en Ring The Belle cuando le preguntaron al respecto:

«En primer lugar, no creo que me lo pidieran [risas], lo cual está bien. Has visto la relación increíble que Mickie tiene. Scott D’Amore, como nuestro líder en IMPACT, ha logrado cosas asombrosas. Lo que suceda, sucederá».

gail kim was so ahead of her time in wwe @gailkimITSME pic.twitter.com/bBRLYrW6TX — clorox line (@clotheslinings) October 4, 2023

La verdad es que Mickie James es alguien que también ha dedicado críticas a la WWE pero que ha mantenido una relación más cordial con los años, que también ha tenido una carrera más longeva como Superestrella, que ha hecho más apariciones, en fin, alguien más importante y con un vínculo más fuerte. Tampoco se la espera a ella en Royal Rumble, pero en su caso no sería una sorpresa que participase. Aunque todo esto no quiere decir que no sería interesante ver de regreso a Gail Kim.

La última vez que Gail Kim luchó en WWE fue en el Raw de 1 de agosto de 2011 durante una batalla real por la contención al Campeonato de las Divas que ganó Beth Phoenix. Tuvo 294 combates en la empresa desde 2002, cuando debutó en una de esas antiguas luchas Bra And Panties en un House Show contra Dawn Marie.