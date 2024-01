LA Knight: «En WWE pensaron que iba a ser una moda pasajera»

Si alguien subió como la espuma el año pasado en la WWE, fue LA Knight. De repente se volvió común escuchar al público estallar de algarabía cada vez que entraba en escena, pero tras bambalinas en la compañía pensaron que sería una moda pasajera.

Lo anterior fue confirmado recientemente por él mismo en entrevista, puesto que respondía al porqué su mercancía tardó tanto en ser lanzada.

► En WWE pensaron que LA Knight tendría 15 minutos de fama

Hablando con Chris Van Vliet, en el episodio 552 de su pódcast: Insight with Chris Van Vliet, titulado: LA Knight Wants A Championship In 2024, His «Overnight» Success, Roman Reigns Match, Knight habló abiertamente sobre la negativa inicial a lanzar su mercancía.

»Es un proceso, hacer todas esas cosas. Porque tengo ideas para cosas y es como, intentas llevarlo a alguien. Bueno, sí, podríamos hacer eso. Y creo que también había escepticismo al principio. Como, ¿esto es realmente algo? ¿Será solo algo pasajero? ¿Será solo una moda del momento?»

«The Megastar» reveló que había personas en la WWE que no estaban a favor de darle mercancía demasiado pronto, ya que sentían que su popularidad con los fanáticos podría disminuir. Pero Knight afirmó su confianza en poder adaptarse y mantener su posición.

»Y eso también fue algo de lo que hablamos y se habló incluso conmigo. La posición de la gerencia era: ‘Bueno, no queremos darle su mercancía demasiado pronto, porque luego podrían cansarse los fanáticos’. Y yo abogaba: ‘Mira, está bien. Si ese es el caso y no soy lo suficientemente bueno para mantener esto, genial. Pero intentémoslo’. Pero entiendo la idea de también querer protegerme en algún momento. Pero creo en mí mismo de que puedo pilotearla y moverme y adaptarme a cualquier situación».

Añadió que no teme al fracaso, ya que significaría que le ayudaría a mejorar. Knight reveló que tuvo la mercancía más vendida en la WWE durante el fin de semana de Money in the Bank y cómo ha estado cerca de la cima durante el último año, a pesar de tener mucha menos mercancía en comparación con figuras como Cody Rhodes, Roman Reigns y CM Punk.