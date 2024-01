Puedan gustarte más o menos The Young Bucks, el final del último episodio de AEW Dynamite fue excelente. Matt y Nick Jackson, con nueva imagen, aparecieron en el epílogo tras una gran victoria de Sting y Darby Allin, sugiriendo que serán los rivales de «The Icon» para su lucha de retiro en Revolution 2024.

Y este parece ser el plan de AEW, luego de la aprobación de Sting, con un interesante comentario de Jim Ross al respecto de cómo debería despedirse el veterano gladiador.

« ¿Si Sting debería perder en Revolution y terminar con su racha invicta en AEW? No. Recuerdo mi desacuerdo con la derrota de The Undertaker en WrestleMania ante Brock Lesnar ».

«Están buscando un nuevo comienzo y es una manera de hacerlo. La gente dirá: ‘ ¿Y si no quieren dejar ganar a fulano?’ Yo no lo veo así. Este es tu trabajo y esta noche, tu trabajo requiere que pierdas. Vamos a hacerlo, a darle.

Ante el runrún sobre tal cuestión, que realmente luce poco sustanciosa, pues Sting ya ha ganado muchos combates a lo largo de su carrera y por otra parte los Young Bucks no necesitan impulso alguno, Dave Meltzer hace este análisis en la edición de hoy de la Wrestling Observer Radio.

«Cualquier final que [Sting] quiera será el final. Si quiere despedirse con una derrota, Tony [Khan] no va a decir que no. Si quiere despedirse con una victoria, Tony no va a decir que no. ¿Escogerá el final? No lo sé. Pero podrá escoger el final que quiera. Es una cuestión de… tal vez no le importe el final».