Ya era hora de que alguien de AEW tuviera la iniciativa de preguntarle directamente a Sting por quién o quiénes serían sus rivales en su último combate, tras el anuncio hace ya casi tres meses. Menos mal que está Tony Schiavone…

Bromas aparte, la respuesta de Sting el pasado miércoles nunca llegó a darse, y a cambio, The Young Bucks reaparecieron por el producto sugiriendo que ellos serán esos oponentes finales para «The Icon» en Revolution 2024.

Un emparejamiento que encaja con lo que se venía comentando, pues Sting básicamente descartó meses atrás disputar otra lucha individual «a estas alturas» y fijó a Darby Allin como su compañero de armas. Sin embargo, la escasa, por no decir nula, conexión existente entre el ex-WCW y los Bucks está provocando multitud de comentarios negativos sobre tal decisión creativa; aunque el presumible choque aún no se haya concretado.

► Sting dio el visto bueno a The Young Bucks

Y según avanzan los días, las informaciones apuntan cada vez más, efectivamente, hacia un Sting y Darby Allin vs. The Young Bucks para AEW Revolution 2024. He aquí un reciente reporte de Fightful, donde este medio expone que se trata del plan de los Élite, aprobado por Sting.

«Fightful ha podido saber que Sting tuvo la palabra a la hora de decidir quiénes iban a ser sus oponentes. Hemos escuchado que prefiere seguir haciendo combates de parejas en vez de individuales, como señaló en el pasado. The Young Bucks aparecieron al final del episodio de AEW Dynamite del 10 de enero, sugiriendo que podrían ser ellos. Ese era el plan hace varias semanas, con el que Sting estaba de acuerdo. «Nos han contado que es muy importante para Tony Khan que Sting tenga la despedida adecuada. Nos han contado que quisiera lo que quisiera Sting para su despida, la compañía ha estado dispuesta a hacerlo».

Algunos leen el reporte y concluyen que The Young Bucks eran desde el principio el plan original de Sting para su canto de cisne, pero cabe hacer ciertos matices. Evidentemente, AEW no obligará a Sting a luchar con alguien que él considere inadecuado, pero si las opciones se redujeron a The Young Bucks o nada, la historia luce muy distinta. Por otra parte, Sting siempre ha pecado de demasiado generoso o solícito en ciertos puntos de su carrera, y esta actitud le ha llevado a cometer errores. Recordemos aquel combate contra Triple H en WrestleMania 31…

Los Young Bucks suponen una apuesta idónea en cuanto a seguridad y calidad, y aunque no necesiten ser impulsados, Darby Allin, después de todo, resultará el mayor beneficiado; principal meta de Sting antes de colgar las botas.