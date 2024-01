Cody Rhodes: «No puedes ser el rey sin una corona»

«Los logros siguen sumándose. Continuamos ascendiendo a niveles más altos. Ahora, la pregunta que me planteo constantemente es: ‘¿Quién es el rostro del lugar?’ Eso es lo que busco. Es otro nivel que necesito alcanzar. Con suerte, eso comenzará en el Royal Rumble». Cody Rhodes pronunciaba recientemente estas palabras. Va a ser uno de los 30 hombres que entren al cuadrilátero en el combate homónimo de Royal Rumble 2024 la semana que viene buscando una lucha titular en WrestleMania 40 para destronar finalmente a Roman Reigns como Campeón Universal Indiscutible de WWE.

Contestando a estas palabras, un fanático dijo que para él «The American Nightmare» ya es la cara de la WWE, una opinión con la que muchos estarán de acuerdo. En realidad, o al menos eso piensa un servidor, no es necesario un campeonato mundial para liderar la empresa, como John Cena demostró durante tantos años. Claro, se necesita una estrella tan grande como «The Champ». En cambio, Cody Rhodes no está de acuerdo con ese fan, como le hace saber respondiéndole en la misma red social:

«No puedes ser el rey sin una corona«.

Can’t be a king without a crown though https://t.co/CMkljceDL9

— Cody Rhodes (@CodyRhodes) January 15, 2024