El episodio de WWE RAW de la semana que viene va a ser el último antes de Royal Rumble 2024, donde CM Punk y Cody Rhodes buscarán ganar la batalla real de 30 hombres para dirigirse a WrestleMania 40 con el objetivo de ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo o el Campeonato Universal Indiscutible.

Pero antes de que ambos colisionen en el Premium Live Event van a tener un cara a cara en el mismo programa de la marca roja, según la WWE acaba de dar a conocer en un anuncio oficial. Y de camino a lo que suceda entonces el «Best in the World» le dedica unas palabras al «American Nightmare.

«Creo que es hora de que me preguntes de qué quieres que hable«.

Probablemente no va a suceder porque ambos son dos estrellas que van a tener más éxito como babyfaces pero ¿qué tan interesante sería que Cody Rhodes y CM Punk tuvieran una rivalidad con el segundo siendo el heel? Puede que en el próximo Raw den un primer paso en esa dirección. Lo veremos.

NEXT WEEK on #WWERaw

📍 NEW ORLEANS

🎟️ TICKETS ON SALE NOW: https://t.co/zswbsRLBsu pic.twitter.com/kbDIqdosbG

