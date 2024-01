Ricochet: «Todos en WWE pueden cumplir sus metas»

Hoy estamos hablando de que Cody Rhodes quiere cerrar su historia; tanto que incluso se ha convertido en meme. También CM Punk. No todos en WWE tienen una. En cambio, sí metas. Si no fuera así, si no tuvieran esa ambición, probablemente no habrían llegado a la empresa número uno. Por ejemplo, Ricochet.

No hace mucho decía que quiere ser la principal atracción. Y seguro que también querría ser Campeón Mundial de Peso Completo o Campeón Universal Indiscutible. Ahora, ¿lo va a conseguir? Nunca se sabe, pero ahora mismo está a años luz de los títulos mundiales. Aún así, «The One and Only» considera que todos tienen la capacidad.

► «Todos en WWE pueden cumplir sus metas»

«Solo mantén el impulso, sigue con el tren«, dice el luchador en el podcast Babyfaces cuando le preguntan sobre sus objetivos para el 2024. «Ese es el objetivo de todos. Ahora, más que nunca, todos, desde los más destacados hasta los menos destacados. Desde Akira Tozawa hasta Roman Reigns, y todos los que están en el medio, son las personas más talentosas y capaces para lograr cualquier objetivo que se propongan. Todos. Si Apollo Crews quiere ser Campeón Intercontinental este año, probablemente le será difícil detenerlo.

«Ahora, es tan difícil. Siento que todos están tratando simplemente de seguir adelante. Lo ves ahora con los CM Punks, los Drews, todos, están tratando de mantener su impulso. El 2023 terminó, pero el 2024 ha comenzado y no hay razón para que, porque el año terminó, nuestro impulso deba frenarse. Mi objetivo es seguir adelante. El Royal Rumble se acerca pronto».

► Nota del autor

Todos en WWE pueden cumplir sus metas. Pero no todos van a hacerlo. Ni siquiera la mayoría. Habría que conocer las de cada uno. Para algunos será simplemente tener una carrera en la empresa, con la ambición de ganar un título mundial, pero conformándose con seguir ahí. A otros no les valdrá nada que no sea ser campeones. Con tantas personas, existirán todo tipo de sentimientos al respecto, así que quizá sean la mayoría, o al menos una buena parte de las Superestrellas las que cumplen sus metas.

Pero si pensamos en que todos son ambiciosos, podemos hablar del mismo Ricochet para decir que son la minoría quienes lo consiguen. «The One and Only» probablemente quiere ser campeón mundial pero hasta ahora nunca ha tenido una verdadera oportunidad. Ni siquiera ha tenido grandes reinados en el medio cartel. Sí que es verdad que es un luchador que no necesita de títulos, pero de todas maneras parece haberse quedado en una Superestrella para cuando hace falta un momento espectacular y nada más.

También cabe mencionarse el hecho de que tanto Roman Reigns como Seth Rollins llevan en la cima muchísimo tiempo, sin dar oportunidad a otros, no ellos, sino la compañía, que tampoco ha sabido crear nuevas estrellas con los años. De hecho, han tenido que volver CM Punk y Cody Rhodes. Y son ellos además quienes parecen que van a destronar a «The Tribal Chief» y «The Visionary». Por otro lado, Ricochet tampoco es alguien para esa situación, por falta de carisma, micrófono y un personaje fuerte.