CM Punk reacciona a Gunther en Royal Rumble 2024

Un año más, Gunther estará entre los 30 luchadores que busquen ganar el Royal Rumble para acudir a WrestleMania a por un título mundial. El Campeón Intercontinental dejó huella anteriormente, cuando tuvo aquel cara a cara con Brock Lesnar o cuando quedó el último con Cody Rhodes cuando este ganó el combate.

Parece claro que este no va a ser tampoco el año del «Ring General». También se siente así que en algún momento ganará la batalla real. Pero en 2024 el turno es nuevamente del «American Nightmare» o de CM Punk. No vamos a descartar a nadie pero ellos son sin duda los favoritos para la victoria.

Dicho esto, el hecho de que Gunther participe en la lucha es motivo de preocupación para el resto de participantes. Y así lo refleja el mencionado «Best in the World» en una reciente publicación en redes sociales. Aunque no teme por sí mismo sino por los otros gladiadores que entren al cuadrilátero.

«Si lo que estoy escuchando es real… pobres los otros 28 tipos«.

“Man…if what I’m hearing is real…poor 28 other guys.”

— CM Punk after Gunther announced his entry into the #RoyalRumble next Saturday.#WWERAW pic.twitter.com/bjoJHULajr

— Wrestle Ops (@WrestleOps) January 16, 2024