Sting aborda al público de AEW al acabar Dynamite

En Revolution este próximo domingo 3 de marzo de 2024 Sting va a disputar la última lucha de su carrera, así que el episodio de Dynamite del 28 de febrero de 2024 ha sido el último en que ha actuado como luchador. No se espera que «The Icon» desaparezca de la programación de AEW cuando cuelgue las botas pero a partir de entonces todo será distinto. Así que este reciente fue un programa especial. Y no solo el show en sí mismo sino que una vez terminado la leyenda viviente se tomó unos momentos con el público.

Sting addresses the crowd after AEW Dynamite goes off the air. pic.twitter.com/d6EqhpGad0

— gifadamus (@istomatoafruit) February 29, 2024