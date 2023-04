Steve Maclin espera al lesionado Josh Alexander

Ser Campeón Mundial Impact es justamente lo que Steve Maclin está viviendo en estos momentos. No solo porque tiene el título sino porque eso supone que todos quieran enfrentarlo. Un veterano de renombre como PCO -se enfrentarán en Under Siege 2023– o la nueva estrella de la compañía como Nick Aldis. Y por supuesto también va a querer hacerlo, si sigue reinando, Josh Alexander, cuando vuelva de su lesión. De hecho, sin restarle mérito al monarca, probablemente no lo sería si su compañero no se hubiera lastimado.

> Steve Maclin espera a Josh Alexander

Pero la Walking Weapon no va a tener que preocuparse por recibir su oportunidad de recuperar el título que nunca perdió pues The Trademark lo está esperando, según le dijo recientemente a Jeremy Lambert y Joel Pearl en In The Weeds.

«Cuando era campeón de la X-Division«, dijo cuando le preguntaron cuándo sabía que eventualmente terminaría en el ring con Josh Alexander. «Sabía que era allí a donde íbamos a ir porque ambos sabíamos que queríamos trabajar juntos y ahí es donde ‘hay algo aquí’. Nuestros estilos chocan, pero también encajan mucho y creo que es la combinación perfecta. Veo el documental de Bret (Hart) y (Steve) Austin en A&E y es divertido ver esa historia y decir: ‘Oh, mi*rda, es como nosotros, en cierto modo’, y podríamos tomar un poco de eso. Es divertido compartir ideas entre nosotros. También existe esa competencia entre nosotros, y ese es alguien a quien estoy buscando. Anhelo, una vez que esté saludable, desafiarme por mi título mundial IMPACT. Sé que dice que no lo perdió, pero las lesiones ocurren, no seas demasiado entusiasta y siéntete orgulloso de lo que haces, supongo«.

¿Te gustaría ver Steve Maclin contra Josh Alexander por el Campeonato Mundial Impact?