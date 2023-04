Steve Maclin contesta a deseo titular de Nick Aldis

“[…] Mientras tanto, miras el elenco de IMPACT, esa es una fila de asesinos. Lo veo como, finalmente, tengo una competencia real y miro a mi alrededor como: ‘Quiero mezclarme con él, quiero entrar allí con él, él y yo sería dinero. Haz tu elección. No te equivoques, si voy a entrar, no quiero perder el tiempo, voy por la correa“. Nick Aldis no ha dejado de hablar del Campeonato Mundial desde su reciente retorno a IMPACT. Recordemos que el veterano luchador fue Campeón Mundial de Peso Completo TNA cuando era Magnus.

The National Treasure is back where he belongs! @RealNickAldis is BACK in IMPACT Wrestling! #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/pHivaqEBfI

Pero el actual dueño del título, Steve Maclin, no se lo va a poner fácil. Para empezar, ya e ha anunciado oficialmente que su primer retador será PCO, que tendrá su oportunidad en Under Siege 2023. Y para continuar, mientras hablaba recientemente con Jeremy Lambert y Joel Pearl en In The Weeds, puso en claro que el Tesoro Nacional tiene que ganarse el derecho de enfrentarlo. COmo tuvo que hacer él, que necesitó de dos años de trabajo en la compañía para tener su primera lucha por el cinturón, la cual logró capitalizar para coronarse.

“Es gracioso cómo a esa familia le gusta permanecer en el centro de atención de todo y tratar de ser el centro de atención mientras el futuro está tratando de avanzar y tenemos que intentar mantenernos conectados un poco con el pasado. Si él quiere una oportunidad por el Campeonato Mundial Impact, tiene que ir a ganárselo como lo hice yo. No puedes simplemente entrar”.

.@SteveMaclin will defend the IMPACT World Championship against @PCOisNotHuman at #UnderSiege on May 26 LIVE on IMPACT Plus from London, ON, Canada!

Get tickets and be there LIVE: https://t.co/JApLudB4MR pic.twitter.com/5OyjTHdYob

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) April 25, 2023