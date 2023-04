Josh Alexander se vio obligado a renunciar al título en la marca de 335 días después de desgarrarse el tríceps. Con el título vacante, IMPACT! Wrestling coronó a un nuevo campeón en el evento Rebellion cuando Steve Maclin derrotó a KUSHIDA.

En una entrevista con » Sports Illustrated » luego de su victoria por el campeonato, el veterano de la Infantería de Marina de los Estados Unidos que sirvió dos veces en Afganistán, dijo que finalmente está viviendo su sueño. Compartió que su experiencia en el ejército le enseñó «la importancia de ganarse la vida», ya que muchos de sus compañeros soldados no regresaron para perseguir sus sueños. Pero ahora Maclin disfruta del hecho de que su arduo trabajo valió la pena.

«Desde hoyos de tierra en Afganistán hasta ganar el título mundial de Impact, esto es algo a lo que me aferraré. Nunca fui uno de los elegidos. Vine a Impact y me he roto el trasero. Mantuve la cabeza gacha, seguí trabajando, y esto es solo el comienzo. El trabajo fácil terminó. Ahora el trabajo mental comienza. Ya sea que creas en mí o no, estoy demostrando que la gente está equivocada. Así ha sido siempre, y no va a cambiar ahora».