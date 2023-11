Logan Paul se ha ganado el apoyo de todos en WWE, luchadores y fans, al menos de la gran mayoría. Dentro de lo que supone ser heel. Pero incluso Rey Mysterio, a quien le arrebató el Campeonato de Estados Unidos en Crown Jewel 2023, le mostró su respeto antes de su combate. No obstante, ahora nos adentramos en ese pequeño grupo de personas que no están contentas con él para hablar de Channing ‘Stacks’ Lorenzo, Campeón de Parejas NXT con Tony D’Angelo.

► Stacks apunta a Maverick

Hablando recientemente en Niko Knows Best, el también joven guerrero compartía sus pensamientos sobre su compañero del elenco principal, avisando, tanto a él como al WWE Universe, de que un día van a cruzar sus caminos, porque no está dispuesto a que le quite la comida de su plato. La verdad es que esta es una crítica habitual contra Maverick -o Bad Bunny o Ronda Rousey-, el que llegue una celebridad y se salte la fila para tener las grandes oportunidades.

«En este momento, estoy viviendo el momento, esto es mi futuro inmediato, pero sabes, observo a todos. Observo a Logan Paul, veo lo que está haciendo. Recuerda, antes de estar en esto, solían decir que era Jake Paul, me gritaban cánticos de Jake Paul por todas partes a donde iba. Creo que mis metas son llegar allá arriba, mostrar al resto del mundo —ya sabes, este tipo entra en mi mundo.

«Estoy trabajando duro aquí fuera, ¡y él entra en mi mundo tratando de quitarme el pan de la boca! Vamos. Resolveremos eso algún día. Puede que sea el Campeón de Estados Unidos en ese momento, tal vez crezca y, quién sabe, tal vez derrote a Roman Reigns. No lo sabemos. Si lo hace, estaré tocando a su puerta.»