No quiere protagonizar Hijo del Dr. Wagner Jr. la misma trayectoria que muchos de sus coetáneos de la lucha azteca. Conjuntando un reinado excelso del Campeonato Nacional, hasta su derrota ante Jack Morris en el evento Demolition Stage In Fukuoka, este gladiador busca ahora nuevas fronteras, tras dejar huella en Pro Wrestling NOAH.

Y como reciente anuncio, wXw contará con él para su nueva edición del 16 Carat Gold, junto a las participaciones de Masato Tanaka, 1 Called Manders, Luke Jacobs y Joseph Fenech Jr. Debut de lujo en Europa, territorio poco explorado por su padre. Un nuevo paso en la saga de los Galenos del Mal.

Pero la aventura europea de Hijo del Dr. Wagner Jr. no se ceñirá a Alemania. Antes de ese debut en wXw, protagonizará otro estreno, sobre los rings de PROGRESS Wrestling, como parte del cartel de Diamond Dust, cita a celebrarse el próximo 7 de marzo desde The Dome de Londres (Inglaterra).

🚨 PROGRESS Wrestling RETURNS to The Dome with another DEBUT!

💎 El Hijo Del Dr. Wagner Jr. will be competing at DIAMOND DUST!

👇 Ticket information below. #PROGRESSWrestling #Wrestling pic.twitter.com/lkkbgmhL1y

— PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) November 16, 2023