Logan Paul habla de ese error en Crown Jewel 2023

«Ahora, por supuesto, después de esta historia y contar esta historia, estoy fascinado con el deporte y mis respetos a todos los luchadores, a todos los guerreros ahí fuera. Es un deporte tan difícil, pero todos esos chicos ahí fuera… tengo el máximo respeto por el deporte. Así que, pronto seré aún más fanático», apuntaba reciente Zac Efron sobre ‘The Iron Claw’. El actor de Hollywood ha sabido finalmente de qué trata la lucha libre profesional -sus padres no se la dejaban ver de niño- y no tiene más que respeto por los luchadores.

► El error en Crown Jewel 2023

¿Cómo no podría ser así? Cada vez que un guerrero entra al cuadrilátero está exponiendo su salud e incluso el mejor y más experimentado de todos corre un riesgo. Ahí entra Rey Mysterio, quien durante su lucha con Logan Paul en Crown Jewel 2023 se quedó corto a la hora aplicar un springboard moonsault y su oponente tuvo que corregirlo para evitar una mala caída del enmascarado, que acabaría perdiendo ante él el Campeonato de Estados Unidos. De ello habla Maverick en Impaulsive.

«Voy a ser sincero porque he visto todos estos titulares positivos. ‘Logan salva a Rey Mysterio’. La comunidad mexicana está emocionada, me están elogiando, diciendo que soy una especie de héroe. Pienso, ‘Vaya, ¿me están reconociendo por algo genial? Lo aceptaré‘. Luego, vi el clip, al evaluar mi actuación, aunque creo que salvé a Rey Mysterio, también creo que casi lo mato.

«Creo que estaba demasiado atrás para el movimiento. Eso es lo que pasó. Estaba demasiado atrás, él no despejó suficiente terreno, ambos cometimos un error. Tuve que atraparlo, tenía que hacerlo. No iba a dejar de atraparlo. Honestamente, aunque me gustan los titulares y me gusta que me elogien, solo estaba haciendo mi trabajo. Aceptaré los elogios.

«La parte difícil es que cuando lo atrapé, estaba en una posición como de rodillas en forma de araña. Mis rodillas ya están comprometidas, así que tal vez podrían haberse roto.»

Logan Paul saves Rey Mysterio from serious neck injury 😳 pic.twitter.com/OeZ2ffMlWe — Wasted (@wasted) November 9, 2023