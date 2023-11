Dustin Poirier abierto a trilogía con Justin Gaethje en UFC 300

Una trilogía con Justin Gaethje definitivamente entusiasmaría a Dustin Poirier. La aparición más reciente de Poirier fue una derrota por nocaut ante Gaethje en una pelea por el título “BMF” en UFC 291. Aparte de una llamada con poca antelación para intervenir contra Islam Makhachev en UFC 294, que no se materializó, “The Diamond” actualmente no tiene nada en proceso, pero se mantiene listo.

Idealmente, Poirier (29-8 MMA, 21-7 UFC) quiere regresar en la histórica cartelera UFC 300 de la promoción en abril.

«Estoy manteniendo mi peso bajo en caso de que pase algo. Estoy muy deprimido en este momento. He estado así durante el último mes. No tengo ningún plan. Si me llaman con un nombre que sea emocionante o que tenga sentido, como lo de Gaethje, entonces ese fue uno de esos. Estaba esperando algo divertido. Cuando me llamaron con eso estaba nervioso.

“Pensé que lo que pasó podría suceder, así que eso me emocionó. Ya veremos. Cuando llamen con ese nombre entonces lo haré. Hice mi debut en UFC 125 el 1 de enero de 2011. No estaré aquí en UFC 400. Tengo 34 años. Entonces, estar en esa cartelera de UFC 300 sería genial si tuviera el oponente adecuado, una pelea emocionante. Podría pelear antes de eso. ¿Quién sabe?»

Gaethje (25-4 MMA, 8-4 UFC) espera pelear por el título de peso ligero en su próxima pelea, pero con UFC potencialmente buscando volver a programar la pelea entre Makhachev y Charles Oliveira, podría estar fuera por un tiempo.

Con su serie empatada 1-1 después de una victoria por nocaut de Poirier en 2018 y una victoria por nocaut de Gaethje en julio pasado, a Poirier le encantaría un partido de goma a continuación.

“Lo aceptaría, seguro. Seguro que aceptaría esa pelea. (UFC) 300 sería una gran cartelera para hacerlo, pero ya veremos. Si yo estuviera en el lugar de Justin, si él tiene garantizada una oportunidad por el título, tal vez no querrías arriesgarte. Pero bueno, esto es pelear. La gente se pone ansiosa. Veremos qué pasa, pero definitivamente estoy abierto a eso”.