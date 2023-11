Mick Foley se hizo un nombre en WWE, entre otros motivos, por sus locuras, como caer desde lo alto de Hell in a Cell. Y Logan Paul quiere tomar ejemplo. El Campeón de Estados Unidos tiene algunas ideas tan interesantes como peligrosas que seguro que en la empresa no le van a aprobar. De todas maneras, vamos a conocerlas.

► Logan Paul, como Mick Foley

«Quiero llevarlo aún más lejos. Esa es mi motivación y, quizás, mi desafío. La próxima vez, quiero subir a la cuerda superior y saltar desde allí. Dos luchadores, uno al frente y otro en la espalda. Es algo que puedo hacer en la WWE. Aunque no tengo la experiencia de mis colegas, me gustaría entrenar en el PC [Performance Center], hacer más apariciones en Monday Night Raw y SmackDown para ganarme el respeto y obtener experiencia, a pesar de que estoy llegando tarde al juego, muy tarde.

«Lo que sí puedo hacer y estoy ansioso de hacer es cualquier cosa arriesgada. Soy atrevido. No me importa, lo intentaré. Me encanta el entretenimiento. Cerraré los ojos y simplemente me lanzaré. Puede ser arriesgado, y a veces los productores y la gente de la WWE tienen que frenarme, pero estoy tratando de hacer algo al estilo de Mick Foley, lanzándome desde la parte superior de la jaula hacia una mesa desde 30 pies de altura, algo al estilo de Jeff Hardy, un swanton bomb«.

Y además, Maverick sigue buscando aliarse con Dominik Mysterio, el Campeón de Norteamérica de NXT.

«Eso es lo que quiero hacer, y quiero lograrlo con el objetivo de obtener más cinturones. ¿Podría convertirme en campeón en pareja con Dominik Mysterio? Podría ser divertido. Dos villanos, dos personas a las que al público les encanta odiar. Me cae bien Dom».