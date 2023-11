El consejo de Bully Ray a WWE por el uso de Xia Li

WWE está impulsando a Xia Li finalmente en el elenco principal. Esta semana en Raw hizo gala nuevamente del poder de su patada a la cabeza noqueando a Indi Hartwell durante un combate que el árbitro tuvo que detener debido al daño de la exCampeona NXT. Hablando del título de la marca amarilla, esta pasada noche tuvo un segmento con su actual dueña, Lyra Valkyria. Y ambas situaciones se dan mientras también rivaliza con Becky Lynch. La luchadora de China está teniendo sus grandes oportunidades.

This week: RESPECT

Next week: WAR@Real_Valkyria and @XiaWWE will be in for the fight of their lives next week for the #WWENXT Women's Title… pic.twitter.com/ov9hLyCMQC

— WWE (@WWE) November 15, 2023