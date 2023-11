Cody Rhodes se fue de AEW para perseguir su sueño de ganar el Campeonato WWE. Pero Bully Ray cree que la culpa la tuvieron los fanáticos All Elite. Así lo explica en un episodio reciente de Busted Open Radio.

Sobre los fanáticos de AEW persiguiendo a Cody Rhodes fuera de la empresa: «Los fanáticos de AEW no tienen a nadie más a quien culpar que a ellos mismos por la situación de Cody. Es como si los fanáticos de AEW hubieran recibido a Cody con los brazos abiertos y luego lo hubieran alejado. A mis ojos, no me hablen de la situación de Anthony Ogogo porque Anthony Ogogo se fue, se fue, se fue. Esos fanáticos sacaron a ese hombre de esa empresa.»

Sobre los fanáticos volviéndose en contra de Cody: «No estoy diciendo que sea la razón número uno por la que Cody [se fue], probablemente hay otras razones, y las hay, pero esos fanáticos comenzaron a abuchear a ese tipo fuera del edificio. Imita a los fanáticos ‘Queremos que Cody sea villano, ¡y no estamos obteniendo lo que queremos! Uah!’ Bueno, ¡los fanáticos de AEW creen saber más que Cody o que nosotros! Ugh»

Sobre los fanáticos convirtiendo a Cody en enemigo público número 1: «[A Dave LaGreca] No, sabes a lo que me refiero. Tú nunca hubieras alejado a Cody. El tipo era el salvador, y de repente se convirtió en el enemigo público número 1«.

No hace mucho, The American Nightmare comentaba que lo único que extraña de sus tiempos en AEW es su oficina:

«Si echo algo de menos de mi tiempo fuera, y fue una época tan divertida, lo único que echo de menos es que tenía una oficina en cada edificio. En esa oficina era de lo más divertido, no se hacían negocios, quizá un 5% de negocios y Brandi [Brandi Rhodes] era la que hacía negocios, el otro 95% éramos yo y mis colegas, gente nueva que entraba, gente que se escondía allí, cada semana teníamos el Nightmare Bar. Totalmente abastecido. Cuando los chicos y chicas terminaban de trabajar, echaba de menos esa oficina. Los perros estaban allí, Little Brodie [Brodie Lee Jr] estaba allí todo el tiempo. Realmente extraño la oficina. Lo que pasa es que algunos de los chicos van a los edificios y hacen una foto de dónde estaba mi habitación y me la envían. Es muy triste».