Britt Baker relata su experiencia en AEW x Doja Cat

Recientemente, AEW lanzó un video musical de la canción ‘Paint the Town Red’ con la cantante Doja Cat y las luchadoras All Elite. Entre ellas, se encuentra Britt Baker, exCampeona Mundial, que estuvo relatando detalles de su experiencia en su reciente entrevista en WGN Radio 720.

► Britt Baker en AEW x Doja Cat

«Así que fue muy de último minuto. Todo se mantuvo en secreto, realmente no sabíamos mucho al respecto. Conocíamos la canción, a la artista, y ya está. Realmente no sabíamos nada más. Llegamos ese día y nos dijeron ‘Vais a hacer esto’, y lo hicimos, y se hizo. Todo se hizo en un día. Yo pensaba, ‘Me pregunto cómo resultará esto’. Luego, cuando vi el video, lo hicieron tan rápido, fue como en una o dos semanas.

«Pensé, ‘Esto es una de las cosas más geniales que he hecho’, pero fue en un manicomio, que estaba embrujado, y yo no lido con fantasmas. Estaba como, ‘No, no, no, no, no’. Algunos del equipo me contaron historias. Ni siquiera sé si estaban bromeando conmigo o qué, pero les dije, ‘Escuchen, no me cuenten otra cosa o vienen conmigo al baño. No voy a caminar sola si me cuentan otra maldita historia de fantasmas sobre este lugar’«.

La DMD está ausente actualmente de la programación de AEW debido a la recuperación de su pareja, Adam Cole, que curiosamente está apareciendo más que ella desde su casa, a través de la pantalla. En cambio, también hace poco estuvimos hablando de Britt Baker por El Diablo misterioso:

«No lo soy, pero luego pienso, tal vez sería un buen diablo. No soy así, pero si pudiera serlo, ¿lo sería? Tal vez. Entonces pienso, ¿quién es mejor para armar un lío que yo?».

Todavía no se sabe cuando van a volver. Continuaremos informando sobre ambos cuando tengamos novedades en SÚPER LUCHAS.