LA Knight: La petición de Freddie Prinze Jr. a WWE

Está por ver qué sigue para LA Knight después de su derrota ante Roman Reigns en Crown Jewel. En el SmackDown de la semana pasada puso en claro que no ha terminado con The Bloodline y derrotó a Grayson Waller en un mano a mano. Pero eso no aclara si luchará de nuevo con The Tribal Chief, si iniciará una rivalidad con Waller, o si tomará otro camino. Será interesante descubrirlo porque sea lo que sea debería mantenerlo en la cresta de la ola, en la isla de la relevancia, como dice el Campeón Universal Indiscutible.

► Petición de Freddie Prinze Jr. a WWE

En espera de ver qué sucede esta semana en la marca azul, donde The Greatest Orator In Professional Wrestling luchará con Jimmy Uso, de cara a Survivor Series WarGames 2023 -todavía no se ha confirmado si LA Knight estará en el Premium Live Event– Freddie Prinze Jr. tiene una petición a la empresa donde una vez fue escritor. El actor de Hollywood, que también está lanzando su propia promoción luchística, señala que deberían darle al luchador una historia importante, según expone en Wrestling With Freddie.

«Les llevó mucho tiempo con Bryan Danielson, el movimiento ‘Yes’ fue lo que lo impulsó; no había planes para él. Espero que escuchen a su audiencia y le den a LA Knight una trama principal, ya sea por un campeonato o no«.

«Si no es por un campeonato, aún tiene que ser una persona de alto nivel, protege a este tipo porque es más veterano; no va a tener una carrera de 20 años. Podría tener una carrera de siete a diez años. Así que utiliza sabiamente esos años, hombre, y obtén lo mejor de él y mantente enfocado en él».