¿Ronda Rousey en IMPACT? Trinity le abre la puerta

«Estoy totalmente a favor de que Rousey participe en New Japan Strong/Stardom. Nunca he conocido a Ronda. Estoy en Wrestling REVOLVER Unreal. Definitivamente estoy ansioso por conectar con ella. Si alguna vez existe la posibilidad de que Ronda aparezca en un show de New Japan y tal vez en Stardom, podría ser increíble. Realmente genial. Creo que encajaría perfectamente, mejor que en cualquier otra compañía en Japón. […].» Estas son palabras de Rocky Romero, mediador de NJPW en asuntos internacionales, además de luchador.

► Trinity invita a Ronda Rousey

Ronda Rousey sorprendió recientemente a todo el mundo luchístico batlalando en un evento de la promoción independiente Lucha VaVoom para posteriormente confirmarse que lo hará mañana en Unreal, de la empresa REVOLVER. Y claro, la pregunta ahora es si realmente la exWWE va a tener una vida luchística más allá de la compañía número uno que le permita andar probando las mieles de todas cuantas le apetezca.

Una podría ser NJPW, y otra IMPACT, desde donde su Campeona Mundial Knockouts, Trinity, extiende una invitación a la Rowdy para que se una a ellos. Y cabe mencionarse que la exNaomi sí que conoce personalmente a Ronda de los tiempos que compartieron en WWE. Recientemente, esto decía la monarca en una entrevista con Adrián Hernández:

«¡Claro que sí! He formado equipo con Ronda antes. Creo que es increíble. Es Ronda Rousey. Es Ronda. Ronda es la mejor de todos los tiempos. Me parece súper asombroso verla seguir luchando. Donde sea que aparezca Ronda, es un beneficio y un plus. Nunca tuve la oportunidad de enfrentarme a Ronda.

«Estoy feliz de haber trabajado con ella durante su segunda etapa, eso fue bastante increíble. Hacer equipo con ella en Arabia Saudita, lo cual también es algo por lo que ella luchó, para que yo estuviera allí con ella. Nunca lo olvidaré. Todo es amor con Ronda Rousey«.