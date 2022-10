Solo Sikoa tiene en la mira un enfrentamiento contra Rey Mysterio

Solo Sikoa debutó en el elenco principal en Clash at the Castle, donde llegó para ayudar a Roman Reigns a retener su título. Desde entonces ha estado luchando regularmente y en el reciente Friday Night SmackDown se apuntó una importante victoria frente a Sheamus, a la vez que se ha estado consolidando como miembro de The Bloodline.

► Rey Mysterio y Seth Rollins están en la lista de Solo Sikoa

En poco tiempo, el samoano ha logrado enfrentarse a varias Superestrellas de SmackDown, incluyendo en una lucha de cuatro esquinas que determinaría al siguiente retador de Gunther por el Campeonato Intercontinental. Como consecuencia de este combate, ha centrado su objetivo en Rey Mysterio, a quien quiere enfrentarse en un mano a mano en el futuro.

Solo Sikoa fue entrevistado recientemente por Riju Dasgupta, donde habló de una variedad de temas. Allí, el ex campeón norteamericano NXT dejó en claro que quiere un combate individual con Rey Mysterio, algo que parece factible considerando que ambos comparten la misma marca.

“Realmente me gustaría un combate uno contra uno con Rey Mysterio. Eso sería genial. Tal vez Seth Rollins en el futuro, pero Rey Mysterio está en lo más alto de mi lista de prioridades”.

Solo Sikoa también habló sobre sus planes para agregar un nuevo campeonato para The Bloodline, específicamente el Campeonato Intercontinental o el Campeonato de los Estados Unidos.

Rey Mysterio luchará por el Campeonato Intercontinental de Gunther en SmackDown dentro de un par de semanas semanas, mientras que Solo Sikoa, por otro lado, hará equipo con Sami Zayn para enfrentarse a The Brawling Brutes, luego de los eventos ocurridos el pasado viernes.