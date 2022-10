Road Dogg critica a AEW por el tema de entrada de Jungle Boy

El inicio de 2021 vio un importante cambio en la presentación de Jungle Boy dentro de AEW, cuando Tony Khan decidió hacerse con los derechos de la famosa canción «Tarzan Boy» del grupo Baltimora, utilizada por el luchador en sus años como talento «indie».

Seguidamente, Khan también decidió adquirir «Jane» de Jefferson Starship para Orange Cassidy y «Wild Thing» de Chip Taylor en versión del grupo X para Jon Moxley. Dinámica no vista con buenos ojos por algunos veteranos de la industria como Jim Johnston, quien expuso lo siguiente en noviembre del pasado año.

«La razón por la que siempre he creído que es un error que los luchadores usen música ‘mainstream’ ya creada es porque creo que eso tumba por completo su sentido. La gente tiene diferentes emociones asociadas a esas canciones. Si alguien, por ejemplo, sale al ring con una canción de AC/DC, pienso que lo hace parecer hueco, sin personalidad, tú sabes, ‘tengo una canción de AC/DC’. El problema es que la mitad de la base de fans pensará en alguna otra cosa que ya tengan asociada a la canción. ‘Aquella fue la noche que tuve el accidente de coche’. ‘Aquella fue la noche en que besé a mi novia’. Así que lo que haces es sacarlos de la historia y que no piensen en ese luchador. Cuando suena la música de Steve, la gente sólo piensa en Steve Austin. No piensan en la noche en que besaron a su chica. Piensan en Steve Austin, en lo que hizo la semana pasada y en la locura que va a hacer. Eso es lo que quieres. No se trata de poner el foco en la parte intelectual, sino en la emocional. ‘Star Wars’ funciona porque sabes que Darth Vader es el malo y Luke Skywalker es el bueno y quieres que La Fuerza gane. Si no te importa que La Fuerza gane, chico, la película nace muerta».