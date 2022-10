«(…) He terminado de decir que lo siento. Lo he dicho un millón de veces. No voy a seguir destrozándome. He terminado. Dije que lo siento. Si no puede aceptar mi disculpa, es lo que es. Tienes que seguir adelante. Y he seguido adelante. Así que no hablaré mucho más sobre este tema”. De esta manera, hace un par de meses, Goldberg abordaba por enésima vez su patada a la cabeza a Bret Hart en Starrcade 1999 que terminó con su carrera al sufrir una grave conmoción cerebral.

► ¿Cómo hubiera sido la carrera de Bret Hart?

Nunca sabremos cómo hubiera sido la carrera de «The Hitman» de haber podido seguir luchando pero él lo estuvo imaginando recientemente en una sesión de firmas de autógrafos virtual en K&S Wrestlefest. El miembro del Salón de la Fama de WWE señala que de poder aún estaría luchando en la actualidad. Quizá no exactamente en estos momentos ya que tiene 65 años, aunque recordemos que hace unos meses Ric Flair volvió a los encordados con 73. Sin duda hubiera sido interesante verlo.

«Si no tuviera problemas con mi conmoción cerebral y cosas por el estilo, y si nunca hubiera tenido un derrame cerebral, quiero decir, digamos que estuviera saludable a mi edad, volvería. Me lo habría tomado muy en serio. Hubiera luchado mucho más durante los últimos 10 años si no me hubiera lastimado. Todos los combates de ensueño de los que todos hablan, me hubiera encantado haberlos hecho todos. Daniel Bryan, CM Punk, Roman Reigns, John Cena, Randy Orton«.

¿Cómo imagináis la carrera de Bret Hart sin la conmoción cerebral?