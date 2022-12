Solo Sikoa está actualmente en la mejor escuela para ser una gran Superestrella de WWE en el futuro. Sin desmerecer todo lo demás, pues sin ello no sería quien es, está trabajando con el número uno de la compañía, Roman Reigns, con uno de los mejores equipos de todos los tiempos, The Usos, el indescriptible Sami Zayn, y el maestro Paul Heyman. El joven luchador tiene todas las herramientas para conquistar la cima. Y recientemente estuvo hablando en Superstar Crossover acerca de cómo es trabajar con el consejero especial del «Jefe Tribal».

► Solo Sikoa habla de trabajar con Paul Heyman

«Es como mi tío, hombre. En primer lugar, ha estado con mi familia durante más de 50 años. Ha estado con el padre de Roman, estuvo con mi padre. No sé si mucha gente sabe esto, pero mi padre fue uno de los primeros chicos de Paul Heyman cuando comenzaron en WCW porque era su mánager. Ahora está con Roman y mis hermanos, y ahora conmigo. Hay muchas cosas que me enseñó y me sigue enseñando, cosas que ni siquiera puedo… Él me dice: ‘Este es el lugar donde vas a ser una gran superestrella, ganar algo de dinero y cuidar de tu familia’. Esa es una de las cosas que me dice.

«Él es real, hombre. Eso es lo que me encanta de Paul. No lo llaman el ‘chico sabio’ por nada. Conoce el juego. Ha estado cerca de la familia. Conoce a nuestra familia. Conoce cómo nos movemos, él sabe cómo trabajamos. Así que estoy muy bendecido, especialmente viniendo y solo estando aquí por dos meses, estoy muy, muy feliz de estar cerca de él y de aprender de Paul Heyman«.