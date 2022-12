Samoa Joe repasa su carrera en AEW hasta ahora

Samoa Joe comenzó a trabajar en AEW en abril de 2022, unos meses después de haber sido despedido nuevamente de WWE. El día 1 hizo su primera aparición, no en la compañía, sino en Ring of Honor, durante Supercard of Honor XV. Después, Tony Khan confirmó que lo habían firmado. El día 6 hizo su debut en Dynamite. Siete meses después, «The Samoan Submission Machine» está en uno de los mejores momentos de su carrera como Campeón Mundial de la Televisión ROH y Campeón TNT.

► La carrera de Samoa Joe en AEW

De todo lo que ha vivido hasta ahora como All Elite el veterano luchador estuvo hablando recientemente con Steven Muehlhausen para DAZN. No hizo un repaso demasiado extenso pero comentó por encima cómo ha sido para él esta nueva aventura en su vida luchística. Y a pesar de que ha dedicado toda su vida a los encordados, con todo lo que ello supone, no tiene previsto que este capítulo termine pronto.

“Acabo de empezar (así es cómo caracterizaría mi carrera en AEW hasta ahora). Quiero decir, realmente entré, inicialmente estuve fuera durante tres meses filmando y ahora estoy de regreso y apenas estamos comenzando. Realmente, cuando piensas en mi carrera y cuánto tiempo he estado en AEW en cuanto a días en el trabajo, todavía estamos en el comienzo de esto, así que estoy emocionado de ver a dónde va”.

Y mirando hacia el futuro, después de Final Battle 2022 animaba a todos los luchadores del elenco a desafiarlo:

«Oh, cualquiera puede conseguirlo. Como, seamos muy claros sobre esto, como si crees que eres el tipo que va a venir a quitarme esto, aparece. Te patearé el trasero. No importa si es Miro, Cody puede volver. Traigan a cualquiera».