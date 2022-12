Snoop Dogg perdió su Campeonato WWE todo de oro

Snoop Dogg es un reconocido fanático de WWE. En incontables ocasiones hemos traído su amor por la lucha libre a Súper Luchas. Unos meses atrás descubríamos cuando Stephanie McMahon lo pilló a él y Road Dogg fumando marihuana. Antes veíamos al rapero apoyando a su prima Sasha Banks en sus problemas contra la compañía. El año pasado nos enteramos de que la misma se enojó con él durante dos semanas por aparecer en AEW. Hoy volvemos a hacerlo debido a una mala noticia: ha perdido el Campeonato WWE todo de oro.

Durante la fiesta celebrada en agosto por el lanzamiento de WrestleMania 39 en el SoFi Stadium el año próximo, Bianca Belair y Becky Lynch le dieron el cinturón a Snoop Dogg como una nueva muestra de cariño a WWE al músico y actor, entre otras muchas cosas. Lamentablemente, ya no lo tiene en su poder después de haberlo llevado al Holidaze of Blaze Tour para enseñárselo al público, como tanto él como la organización dan a conocer en redes sociales, pidiendo a los fanáticos que compartan cualquier información que conozcan al respecto.

«Este Campeonato de WWE dorado es simplemente perfecto. Lo traje al Holidaze of Blaze Tour para enseñarle a los fans cuán increíble es, ¡¡¡pero lo perdí!!! LO NEESITO. 911. TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE. Antes de WrestleMania en Hollywood. Así que si veis algo, ¡hacédmelo saber!».

.@SnoopDogg brought his #WWEGoldenTitle on tour and now it's missing! If anybody sees it, let us know… pic.twitter.com/JuzbaWVxho

— WWE (@WWE) December 17, 2022