Resultados e imágenes del WWE Live Holiday (17/12)

Después de haber celebrado el Monday Night Raw de esta semana (y Main Event) en Milwaukee, Wisconsin; tres grabaciones de NXT (y dos de Level Up) en la habitual Orlando, Florida; dos grabaciones de Friday Night SmackDown en Rosemont, Illinois; así como un NXT Live en Fort Pierce, Florida; WWE estuvo anoche en Moline, Illinois, realizando un nuevo SuperShow Holiday Tour. A continuación, repasamos lo sucedido durante este evento no televisado conociendo tanto los resultados como algunas imágenes de los combates.

► WWE Live Holiday (17/12)

Luke Gallows, Karl Anderson y Mia Yim derrotaron a Damian Priest, Dominik Mysterio y Rhea Ripley

Madcap Moss y Emma derrotaron a Karrion Kross y Scarlett

Campeonato Intercontinental: AJ Styles venció a Gunther por descalificación

Kevin Owens, Sheamus y Shinsuke Nakamura vencieron a The Usos y Sami Zayn (con Solo Sikoa)

The Street Profits derrotaron a Chad Gable y Otis

Bianca Belair, Liv Morgan y Candice LeRae vencieron a Damage CTRL

Campeonato de Estados Unidos: Austin Theory venció a Seth Rollins

La defensa titular de Gunther se llevó a cabo después de que él lanzara un reto abierto que fue contestado por AJ Styles:

Incluso el entrevistador Byron Saxton estaba preparado para la acción, aunque finalmente no fue a más de lo que vemos en esta foto:

Quien sí estuvo luchando es Rhea Ripley. Y se puso un gorro de Papá Noel, lo cual probablemente no veremos en televisión, aunque después…

Porque las rudas también tienen una cara amable que de cuando en cuando sacan a relucir:

Rollins using our sign as a weapon was moment of the night for sure! #WWEMoline was a blast! pic.twitter.com/OJ2eD5OZKi — El Garto (@GartGoesHard) December 18, 2022

Lo que no se ha visto en televisión todavía es a Scarlett luchando, pero sí en estos house shows ocasionalmente: