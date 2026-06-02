SmackDown volverá al formato de dos horas en julio

El formato de tres horas de WWE SmackDown podría llegar a su fin muy pronto, luego de que a inicios de este año el mismo fuera adoptado para dar mayor cabida a las historias dentro de la temporada de WrestleMania y un poco más allá. Sin embargo, sabemos que cantidad no siempre es sinónimo de calidad.

► 26 de junio será la fecha del último SmackDown de tres horas

Ya ha ocurrido el año pasado, cuando SmackDown pasó de un programa de tres horas a uno de dos a mitad de año, y 2026 no será la excepción. Los rumores sobre la duración del programa comenzaron a circular hace algunos meses, y el formato de tres horas, que nunca ha tenido gran acogida, terminará una vez más en favor de un programa de dos horas. Dave Meltzer informó en la última edición de «Wrestling Observer Radio» sobre la fecha del último programa de tres horas de SmackDown, así como sobre la posibilidad de que se vuelva a añadir esa hora extra en el futuro.

«Tres horas hasta finales de mes, el 26 de junio, que es el último programa de tres horas. Eso fue lo que me dijeron originalmente. Me dijeron que serían seis meses seguidos, de enero a julio, y que así sería durante los cinco años. Seis meses seguidos, seis meses de descanso… Los programas de tres horas son difíciles.»

Meltzer explicó que pensaba que el regreso a las dos horas sería antes debido al regreso del programa «Everything On The Menu» de Braun Strowman el viernes pasado, un programa que tuvo mucho éxito en las audiencias, en gran parte gracias a que SmackDown lo precedía. Sin embargo, el programa de Strowman se emitirá a las 11 PM (hora de Este de los Estados Unidos) hasta finales de junio, antes de regresar a las 10 PM (hora del este) en el mes de julio.