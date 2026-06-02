WWE RAW presentó este 1 de junio de 2026 un episodio que culminó con la lucha entre Seth Rollins y Bron Breakker. Este es el análisis de lo mejor y lo peor del show.

Lo bueno y lo malo de WWE RAW 1 de junio 2026

LO PEOR de WWE RAW

► 2 – ¿The Bloodline repite el ciclo?

La ceremonia de reconocimiento de Jacob Fatu a Roman Reigns dejó a mucha gente bastante confundida respecto a la originalidad del segmento. Ver a Jacob Fatu alinearse tan rápido y sumiso se sintió raro, aunque la estipulación así lo establecía. Además, la orden de Reigns de mandar a Jey Uso a buscar el título de Cody Rhodes se percibe como una repetición forzada de las historias de 2021, donde el fracaso predecible de Jey sólo servirá para revivir las viejas e iterativas frustraciones familiares de Roman.

► 1 – Nada con Giulia

La luchadora italo-japonesa Giulia fue la encargada de recibir el conteo de tres en la lucha del torneo Queen of the Ring, una decisión creativa bastante cuestionable para quien era la local en el programa, sin contar con todo el talento que esta posee. Giulia sigue siendo relegada a un segundo plano, e incluso ni siquiera fue parte de Clash in Italy, demostrando que la empresa no parece tener un plan a largo plazo para ella.

LO MEJOR de WWE RAW

► 2- Iyo Sky avanza en Queen of the Ring

Aunque el resultado tuvo bajas colaterales, la victoria de Iyo Sky para avanzar a las semifinales fue un gran acierto, y este torneo puede catapultarla directo a una rivalidad de primer nivel en SummerSlam contra Rhea Ripley, una campeona a la que Iyo ya ha dominado en el pasado. Además, el combate sirvió para consolidar a Lash Legend como una fuerza destructiva y a Roxanne Perez como una competidora sumamente sólida.

► 1- Oba Femi recupera el rumbo

Tras perder ante Brock Lesnar en Italia, «The Ruler» se anotó una victoria crucial en la primera ronda del King of the Ring. El combate rompió por completo con la clásica y aburrida fórmula de las luchas de cuatro esquinas, donde Carmelo Hayes, Solo Sikoa y Penta se aliaron para frenar al monstruo nigeriano. Su promo posterior retando a Lesnar deja la puerta abierta para su eventual desempate en SummerSlam.

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