Sammy Guevara y The Beast Mortos lucharán en la Arena México este viernes

La Arena México vivirá una nueva edición de su tradicional Viernes Espectacular este 5 de junio, función que contará con una destacada presencia de talento de AEW y que servirá como antesala de la colaboración entre ambas empresas rumbo a los grandes eventos internacionales del verano.

Uno de los combates más llamativos de la noche será el evento especial, donde Sammy Guevara y The Beast Mortos unirán fuerzas con Black Tiger para enfrentar a Bárbaro Cavernario, Villano III Jr. y El Hijo del Villano III en una lucha que promete intensidad dentro y fuera del ring.

► Cartelera del Viernes Espectacular del 5 de Junio

Lucha Estelar: Sky Team (Máscara Dorada y Sky Team ( Místico Neón ) se enfrentarán a Zandokan Jr., Difunto y Furia Roja

Lucha semifinal, CMLL vs. AEW : vs. Soberano Jr. se mide en mano a mano ante Komander

Evento Especial: Bárbaro Cavernario, Villano III Jr. y El Hijo del Villano III se medirán ante The Beast Mortos, Black Tiges y Sammy Guevara

Tercera lucha de Amazonas: Lluvia, Kira y La Jarochita (Carra Negra en cartel) se enfrentarán a Lady Frost, Dark Silueta y Keyra

Segunda lucha: Brillante Jr., Diamond y Oro Jr. contra Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr.

Primera lucha: Rey Cometa y Espíritu Negro se medirán ante Infarto y Cerebro Negro Jr.

► AEW mantiene presencia en la Catedral de la Lucha Libre

La participación de Sammy Guevara, Komander y The Beast Mortos confirma la creciente relación entre AEW y el CMLL, una alianza que ha permitido que luchadores de ambas promociones compartan cartel tanto en México como en Estados Unidos.

Con Místico encabezando la función y la presencia de figuras internacionales, la Arena México espera otra gran entrada para uno de los eventos más atractivos de su calendario semanal.