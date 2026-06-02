Sammy Guevara y The Beast Mortos lucharán en la Arena México este viernes

La Arena México vivirá una nueva edición de su tradicional Viernes Espectacular este 5 de junio, función que contará con una destacada presencia de talento de AEW y que servirá como antesala de la colaboración entre ambas empresas rumbo a los grandes eventos internacionales del verano.
Uno de los combates más llamativos de la noche será el evento especial, donde Sammy Guevara y The Beast Mortos unirán fuerzas con Black Tiger para enfrentar a Bárbaro Cavernario, Villano III Jr. y El Hijo del Villano III en una lucha que promete intensidad dentro y fuera del ring.
► Cartelera del Viernes Espectacular del 5 de Junio
- Lucha Estelar: Sky Team (Místico, Máscara Dorada y Neón) se enfrentarán a Zandokan Jr., Difunto y Furia Roja
- Lucha semifinal, CMLL vs. AEW: Soberano Jr. se mide en mano a mano ante Komander
- Evento Especial: Bárbaro Cavernario, Villano III Jr. y El Hijo del Villano III se medirán ante The Beast Mortos, Black Tiges y Sammy Guevara
- Tercera lucha de Amazonas: Lluvia, Kira y La Jarochita (Carra Negra en cartel) se enfrentarán a Lady Frost, Dark Silueta y Keyra
- Segunda lucha: Brillante Jr., Diamond y Oro Jr. contra Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr.
- Primera lucha: Rey Cometa y Espíritu Negro se medirán ante Infarto y Cerebro Negro Jr.
► AEW mantiene presencia en la Catedral de la Lucha Libre
La participación de Sammy Guevara, Komander y The Beast Mortos confirma la creciente relación entre AEW y el CMLL, una alianza que ha permitido que luchadores de ambas promociones compartan cartel tanto en México como en Estados Unidos.
Con Místico encabezando la función y la presencia de figuras internacionales, la Arena México espera otra gran entrada para uno de los eventos más atractivos de su calendario semanal.
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📍Arena México
🗓️ Viernes 5 de Junio ’26
🕣 8:30 p.m.
🎟️ en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/2XNmty9xZJ
📺 Transmisión EN VIVO para miembros nivel “Campeón Mundial” y “Leyenda”: https://t.co/5P6Lo6oSLQ#ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/VRWCcUg5yo
— Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 2, 2026