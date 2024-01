Situación de Drew McIntyre en WWE sigue en la incertidumbre

Drew McIntyre perdió el pasado lunes ante Seth Rollins una vez más y no pudo capturar el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE, y esto va acompañado de una gran incertidumbre en torno a su futuro, ya que es de conocimiento público de que su contrato expirará en este año y no ha habido noticias en relación a que las conversaciones hayan progresado en algún sentido, y la preocupación empieza a apoderarse de los fanáticos que esperan que continúe con la compañía.

► Drew McIntyre y WWE aún no llegan a un acuerdo

A diferencia de otras Superestrellas que incluso ya han renovado contrato, parece que Drew McIntyre estaba contemplando muchas opciones mientras se acerca la fecha de vencimiento de su contrato. Si bien es difícil pensar de que The Scottish Warrior puede dejar la WWE, pero el hecho de que no haya renovado aún no garantiza absolutamente nada.

Según indicó Mike Johnson en la sesión de preguntas y respuestas de PWInsider, WWE y Drew McIntyre aún no han llegado a un acuerdo, por lo que las negociaciones todavía están en un punto muerto.

«Aún no hemos escuchado que WWE y McIntyre hayan llegado a un acuerdo sobre un nuevo contrato».

Es importante mencionar que el contrato de McIntyre, que originalmente expiraba en abril de 2024, se extendió debido a su ausencia por lesión. No obstante, no hay una fecha exacta en este momento y el estado contractual de McIntyre con la WWE sigue siendo un tema de discusión. En consecuencia, solo el tiempo dirá si McIntyre finalmente decidirá firmar un nuevo contrato con WWE.