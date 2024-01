Resultados Pro Wrestling Eve 5 de enero 2024 | Multiverse Rumble

La compañía de lucha libre independiente Pro Wrestling Eve presentó su evento Multiverse Rumble, el cual tuvo lugar el 5 de enero 2024, desde The Big Penny Social en Londres, Inglaterra, Reino Unido. El evento se transmitió en vivo por Youtube.

Pro-Wrestling EVE, también conocida como EVE, es una promoción de lucha libre profesional con sede en Gran Bretaña que se centra en la lucha libre femenil. Fue fundada en 2010 por Dann y Emily Read y ha ganado reconocimiento por su compromiso de promover y mostrar el talento de la lucha libre femenil.

Pro Wrestling EVE Se ha ganado la reputación de promover la lucha libre femenil y proporcionar una plataforma para que las luchadoras muestren sus habilidades y su atletismo. Pro Wrestling EVE es conocida por su compromiso con la diversidad, la inclusión y el empoderamiento de las mujeres en la industria de la lucha libre.

La promoción ha conseguido una base de fans dedicada y ha sido fundamental para elevar el estatus de la lucha libre femenil en el Reino Unido y más allá. A través de su convincente narración y combates de alta calidad, Pro Wrestling EVE continúa teniendo un impacto significativo en el mundo de la lucha libre profesional.

► Resultados Pro Wrestling Eve

1. Su Yung venció a Kasey, Millie McKenzie, Nightshade, Session Moth Martina y Skye Smitson

2. The Decibelles (Ivy & Lana Austin) vencieron a The Gals (Anita Vaughan & Debbie Keitel)

3. M62 Wrecking Crew (Alexxis Falcon & Lizzy Evo) vencieron a Aleah James & Kanji

4. EVE Title Match: Nina Samuels venció a Safire Reed para convertirse en nueva campeona

5. Multiverse Rumble Match: Lampshade (Nightshade) venció a Baywatch Lifeguards (Ivy & Lana Austin), Captain Hook (Skye Smitson), Edina And Patsy (Anita Vaughan & Debbie Keitel), John Cena (Safire Reed), Lara Croft (Aleah James), Man Like Millie (Millie McKenzie), Mario And Luigi (Alexxis Falcon & Lizzy Evo), Right To Censor (Nina Samuels & Session Moth Martina), Susan and The Crow (Kasey), The Mask (Kanji), Theresa May (Amira) y Zizi Shark (Zizi)