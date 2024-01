Resultados NXT Live (5/1): Primer house show de 2024

WWE NXT estuvo este 5 de enero de 2024 celebrando un house show en la arena Melbourne Auditorium en Melbourne, Florida, Estados Unidos, del que tenemos todos los detalles. Es el primer evento no televisado de la marca amarilla/territorio de desarrollo en el nuevo año.

► Resultados NXT Live (5/1)

Nathan Frazer y Axiom derrotan a Hank Walker y Tank Ledger derrotan a Hank Walker y Tank Ledger

Blair Davenport derrota a Karmen Petrovic

Damon Kemp derrotan a Beau Morris y Von Wagner Myles Borne yderrotan a Beau Morris y Von Wagner

Joe Gacy derrota a Drew Gulak

Lola Vice vence a Tatum Paxley vence a Tatum Paxley

Trick Williams derrota a Ridge Holland vía DQ

Nikkita Lyons derrota a Jaida Parker

Javier Bernal Brooks Jensen vence a

Jacey Jayne, Thea Hail y Riley Osborne derrotan a Jakara Jackson, Lash Legend y Oro Mensah

CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Tony D’Angelo y Channing Lorenzo (c) derrotan a OTM (Bronco Nima y Lucien Price)

No tenemos mucho que destacar de esta velada más allá de la acción en sí misma, siempre de alto nivel con Superestrellas de NXT, aunque podríamos hablar de Brooks Jensen disputando un mano a mano poco después de haberse separado de Josh Briggs en buenos términos para que cada uno siguiera su camino. Es una incógnita cómo les va a ir pero como pareja fueron dos de los principales luchadores de la división así que tienen una buena base sobre la que seguir construyéndose.

También señalar que Blair Davenport perdió esta semana en televisión una lucha contra Lyra Valkyria por el Campeonato Femenil NXT. O que Ridge Holland está luchando por su cuenta tras su traición a Butch. Sin olvidar que Nikkita Lyons continúa preparándose después de mucho tiempo lesionada para volver a impactar al Universo WWE. O que Joe Gacy estuvo un tiempo ausente tras el final de la facción Schism pero que parece que finalmente está de vuelta con todo en NXT.

