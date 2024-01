Becky Lynch luchó dos veces en el Premium Live Event ‘Elimination Chamber’. En la edición de 2017 venció a Mickie James en un mano a mano y en la de 2022 retuvo con éxito ante Lita el Campeonato Femenil Raw. Pero nunca dentro de la lucha dentro de la jaula que le da nombre.

Y cree que en 2024 es hora de hacer su debut en la estructura metálica. Todavía no se ha anunciado ninguno de los combates del evento premium de este nuevo año pero sí que el mismo se llevará a cabo en Perth, Australia, en la arena Optus Stadium, el 24 de febrero.

► Becky Lynch apunta a Elimination Chamber

«Estamos a punto de sumergirnos en un emocionante evento en vivo, pero antes de llegar allí, hay que enfrentar el desafío de Elimination Chamber. ¿Sabías que nunca he tenido la oportunidad de participar en un Elimination Chamber? A lo largo de mi carrera, he experimentado una variedad de combates en el cuadrilátero, abarcando casi todos los tipos imaginables, pero esta cápsula del tiempo en particular se ha escapado de mis manos. Ahora, reflexionando sobre ello, creo que ha llegado el momento adecuado para que Becky Lynch haga su entrada triunfal en un enfrentamiento Elimination Chamber. ¿Quién sabe? Tal vez se alce con la victoria, abriendo así la puerta hacia el evento principal de WrestleMania una vez más,», comenta Becky en Casual Podcast with Brad Tate.

En la actualidad, The Man viene de caer en un combate individual con Nia Jax, lo que también se está tomando como un indicativo de que The Irresistible Force luchará con Rhea Ripley por el Campeonato Mundial en ‘WrestleMania 40’. ¿Qué pasará entonces con Becky Lynch?

Probablemente, en la nueva edición de The Showcase of the Immortals, la luchadora nativa de Irlanda no estará compitiendo por un título. Esto no es negativo, menos aún después de tantos años de éxitos, así que veremos qué le deparan los próximos meses en WWE.