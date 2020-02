De tal palo tal astilla, dicen. Aunque en este caso, de tal roca habría que decir. Porque en 2017, The Rock aseguró que su hija mayor, Simone Johnson, sería Campeona WWE dentro de unos años, y un año después, Pro Wrestling Sheet informaba de que esta futura Superestrella había comenzado a entrenar en el Performance Center del Imperio McMahon. Sin embargo, nada oficialmente promocionado por la empresa, considerando también que Simone aún cursaba sus estudios de secundaria y de momento, su pretensión debía darse a tiempo parcial. Pero hoy, WWE sí lo hace oficial.

BREAKING: @SimoneGJohnson, daughter of @TheRock and @DanyGarciaCo, has reported to the WWE Performance Center to begin training. #WWENow @WWEPC pic.twitter.com/XCziD2K07a

— WWE (@WWE) February 10, 2020