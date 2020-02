Incidente entre Johnny Gargano y Cameron Grimes en NXT Live

Los house shows de NXT, como los de WWE, no suelen llamar la atención por razones obvias. Pero muchas veces se ven luchas mejores de las que se ven en televisión, así como también participaciones de superestrellas que no tienen un hueco de forma habitual en los programas semanales. Por ejemplo, si hablamos de la marca amarilla, en sus eventos no televisados trabaja a menudo Austin Theory. O también se dan momentos como el ocurrido un par de noches atrás en Las Vegas.

► Incidente entre Johnny Gargano y Cameron Grimes

Ahora hablamos del NXT Live celebrado anoche en Riserside, en el que se vivió un momento que parece que provocará una nueva rivalidad entre dos gladiadores importantes del show. Aunque uno de ellos se encuentra ocupado ahora mismo. Después de vencer a The Undisputed Era en un combate cuatro contra cuatro, Johnny Gargano abandonó el escenario y entre bastidores tuvo un incidente con Cameron Grimes, que en el mismo evento perdió ante Damien Priest. Veamos lo ocurrrido:

Puede que ambos se enfrenten esta misma semana en televisión pero en este momento quien fuera Campeón NXT y Campeón de Norteamérica está rivalizando con Finn Bálor, con quien va a verse las caras en TakeOver: Portland. Por eso entendemos que esta trama no irá a más, pero puede que ambos puedan retomarla una vez el irlandés quede a un lado. Veremos lo que ocurre en las próximas semanas.

Mientras, Grimes ahora mismo no está ocupado después de haber acabado su rivalidad con KUSHIDA. Y casi se diría que es sorprendente que enfrentara en este show a otro rudo como Priest. ¿A cuál de los dos alentó la fanaticada? Como decimos, en este tipo de shows ocurren cosas que no suelen pasar en pantalla, lo cual es atractivo porque rompe un poco con la rutina.

Los resultados completos de NXT Live Riverside son: