Es oficial. Luego de que se reportara una disputa contractual con WWE, Rusev estará retornado esta noche a Monday Night Raw.

Sin embargo, lo más seguro es que la supuesta disputa laboral nunca existió, pues ese tipo de rumores ya son cosa de todos los días.

Primero, vamos al anuncio que hizo el luchador búlgaro en Twitter confirmando su regreso:

«Ontario, California, aquí viene el Rusev Day».

Obviamente, Rusev hace referencia al show de la marca roja, que esta noche se emitirá desde la Toyota Arena en Ontario, California. ¿Qué hay detrás de todo esto? Fácil. Muy fácil. Al igual que con The Revival, lo que quiere Rusev es que la gente hable de él.

Por eso, con ayuda de Ryback, esparció rumores de que su contrato con WWE estaba próximo a no ser renovado. Y más recientemente, una fuente dentro de WWE le metió un gol a Meltzer, y este resultó chambeado al reportar la «disputa contractual de Rusev con WWE».

Su esposa Lana firmó un millonario contrato con WWE hasta el año 2024, y sin ella, Rusev no tiene la imagen de Superestrella, o tan siquiera de estrella que al lado de la rubia le florece, así que WWE es la única empresa que pagaría millones de dólares por tenerlo bajo contrato.

¿Qué viene ahora? Luego de romper su matrimonio con Rusev (en televisión), y de romper el Instagram con atrevidas imágenes, Lana ha asegurado que está lista para acabar con Liv Morgan y cuidar de su nuevo marido, Bobby Lashley. Obviamente, la rivalidad se extendería hasta WrestleMania 36.

Now that I’m done putting that classless, wannabe, coat-tail-riding @YaOnlyLivvOnce in her place, I can get back to what really matters, MY BOBBY, being a celebrity, being a #fashion influencer, being a #socialinfluencer & being the most #Ravishing woman in the world !

— CJ “Lana” Perry (@LanaWWE) February 10, 2020