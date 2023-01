“Hola amigos. Valerie ha proporcionado otra actualización sobre Billy: ‘Tenemos que seguir orando por la infección y para que su ritmo cardíaco y presión arterial se estabilicen. Pero él está de gran ánimo y está listo para ponerse bien y servir a Dios. Oren por sus pulmones también por favor’. También me dijo que Billy se ha sentido lo suficientemente bien como para hacerles una pregunta a los fans. Esto es lo que dijo, a través de Valerie: ‘Él quería que preguntaras a los fans qué luchador tenía el mejor nombre de lucha libre de todos los tiempos… El suyo es Gorilla Monsoon…’. Gracias a todos, y que Dios los bendiga. Mike”.

Two of the kayfabe Graham Brothers:Billy Graham(before he became Superstar Billy Graham) and "Crazy" Luke Graham circa early-1970's pic.twitter.com/Ge0pfSCbmA

— Rasslin' History 101 (@WrestlingIsKing) January 26, 2023