“Debido a una lesión, la Dra. Britt Baker no podrá competir en la triple amenaza programada para AEW Dynamite. Tras el encuentro poscombate del último miércoles en Dynamite. Ahora será una lucha de uno contra uno entre Ruby Soho y Toni Storm“. Así anunciaba All Elite Wrestling antes del Dynamite de esta pasada noche que Britt Baker no podría participar en el programa. Entonces, no se daban más detalles, pero después del show Tony Khan estuvo compartiendo algunos en Busted Open Radio.

► Tony Khan habla de Britt Baker

“Tony Schiavone publicó la noticia esta mañana y luego tuiteamos al respecto, pero la Dra. Britt Baker está lesionada. El médico no la autorizó a luchar esta noche, por lo que no podemos hacer el combate a tres bandas, pero hubo un altercado la semana pasada entre Toni Storm y Ruby Soho. Todavía quieren ir uno a uno. Creo que es un gran combate: Toni Storm vs. Ruby Soho esta noche”.

Pero el presidente no aclara la naturaleza ni gravedad de la lesión. Concluye: “Cuando Britt Baker sea dada de alta, estoy muy emocionado de tener también el combate a tres bandas“. Continuaremos informando a medida que tengamos más detalles de lo que está pasando con la ex Campeona Mundial AEW. Podríamos pensar que esta falta de información se debe o bien a que no es nada demasiado grave o a que todavía la están evaluando para concretar el daño.

