Shota Umino recibe reto de PAC para Forbidden Door

Shota Umino, el flamante poseedor del Campeonato Global de Peso Completo IWGP, recibió un inesperado desafío para efectuarse en el magno evento Forbidden Door 2026.

► Shota Umino y PAC chocarían en Forbidden Door

Se trata de PAC, quien de esta forma se convierte en el primer retador oficial de Shota Umino.

Umino de apoderó del Campeonato Global de Peso Completo IWGP luego de imponerse en una triple amenaza al mexicano Andrade el Ídolo y a Drilla Moloney en el curso de «Dominion 6.14».

Mediante un video, PAC oficializó su desafío, señalando:

El próximo domingo 28 de junio es Forbidden Door. Yo estaré allí. ¿Por qué no vienes tú? ¿Por qué no cruzas el Pacífico y vienes a luchar por tu honor? Y ya que estamos, ¿por qué no me traes el Campeonato Global de Peso Completo IWGP para el paseo? Les ayudaré a comprender exactamente quiénes son los Death Riders y les ayudaré a entender por qué hacemos lo que hacemos

Por mucho tiempo, Shota Umino ha tenido una relación compleja con Death Riders. Cuando aún era estudiante del Dojo NJPW, Umino fue apadrinado por Jon Moxley. Bajo su batuta, Umino desarrolló un estilo y presencia inspirados en Mox, incluyendo su movimiento final

Posteriormente, Shota Umino fue aliado del Blackpool Combat Club, la facción predecesora de Death Riders. En esa etapa, Umino luchó al lado del Blackpool Combat Club en eventos como NJPW STRONG Resurgence, Dominion y Forbidden Door en 2023, y también con Moxley en Sakura Genesis y Wrestling Dontaku en 2024. Ese mismo año, Umino desafió sin éxito a Moxley por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP.

Sin embargo, tras ganar el Campeonato Global Peso Pesado de la IWGP, la celebración de Umino se vio interrumpida por Gabe Kidd, aliado de los Death Riders. Ahora, Umino recibió un nuevo reto de parte de otro miembro de los Death Riders, PAC.

La última vez que Shota Umino y PAC se enfrentaron en un combate individual fue durante una gira por Revolution Pro del Reino Unido. En esa ocasión, Umino desafió sin éxito a PAC por el Campeonato All-Atlantic de AEW.