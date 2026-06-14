Así se presenta por ahora el cartel de Forbidden Door 2026

Este sábado, AEW Collision nos dejó bastante tela que cortar. Aunque lo más destacado tiene que ver con el próximo PPV de la empresa, Forbidden Door, al concretarse un nuevo combate para la cita; el primero de carácter titular.
Forbidden Door basa su concepto en el choque entre empresas. Y este año, parece que el protagonismo de Stardom será notorio, pues por primera vez, de manera oficial, supone una de las cuatro promotoras del show junto a AEW, NJPW y el CMLL. Coyuntura que, quiere el azaroso destino, coincida con el estatus actual de Thekla, máxima monarca de los Élite y excompetidora de Stardom cuyo bagaje allí la viene convirtiendo en las últimas semanas en una completa némesis de la casa de Bushiroad.
Anoche, Thekla retó directamente a su antiguos empleadores, y estos le respondieron con un vídeo donde aparecía Starlight Kid, una de sus figuras más talentosas. Poco después, se hizo oficial: Thekla defenderá el Campeonato Mundial AEW ante «Genius Girl» en Forbidden Door. Rival conocida para Thekla, con varios enfrentamientos entre ellas bajo los focos de Stardom, especialmente por equipos. En los únicos dos individuales, Kid salió ganadora. Esta hará así su debut con AEW.
► Forbidden Door: cinco luchas estipuladas
He aquí el menú hasta el momento de Forbidden Door 2026, que tendrá lugar el 28 de junio desde el SAP Center de San José (California, EEUU).
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) vs. Starlight Kid
- FINAL DE LA OWEN HART CUP VARONIL: Will Ospreay vs. Swerve Strickland
- FINAL DE LA OWEN HART CUP FEMENIL: Luchadoras por determinar
- Kenny Omega vs. Zack Sabre Jr.
- Team MJF (MJF, Kevin Knight y otros cuatro miembros más por determinar de la Don Callis Family vs. Team Briscoe (Mark Briscoe y cinco luchadores por determinar)
#ForbiddenDoor
8e/5p, HBO Max PPV
Sunday, 6/28
AEW Women’s World Title@Toxic_Thekla vs @StarLight_Kid11
World Champion Thekla declared war on @wwr_stardom, but Stardom’s Starlight Kid has beaten Thekla before, and she’s stepping up to fight The Toxic Spider at Forbidden Door! pic.twitter.com/xK4Caw747o
— Tony Khan (@TonyKhan) June 14, 2026