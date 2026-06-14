AAA presentó este 13 de junio de 2026 desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.. un programa corto, pero con varios momentos destacados.

Lo bueno y lo malo de Lucha Libre AAA 13 de junio 2026

LO MALO de LUCHA LIBRE AAA

► 1 – La defensa del Campeonato de Parejas mixtas

Aunque la lucha de Lola Vice y Mr. Iguana vs. La Hiedra y Joaquín Wilde no estuvo mal, ha sido idéntica a las anteriores defensas, que han sido también ante La Hiedra con diferentes compañeros. Se entiende porque la rivalidad entre estas dos luchadores vende muchos boletos, pero no le quita lo repetitivo.

LO FEO de LUCHA LIBRE AAA

► 1 – Lucha de los Vipers fue grabada antes de la lesión de Octagon Jr.

Octagón sigue fuera de acción tras haberse lesionado en La Noche de los Grandes, así que se vio raro verlo luchando en este episodio, y esto es porque estas luchas se grabaron antes del evento en Monterrey. Y eso, al mismo tiempo, hace sentir a este episodio como antiguo.

LO BUENO de LUCHA LIBRE AAA

► 2- Rivalidad entre Abismo Negro Jr. y El Fiscal sigue calentándose

Los dos terminaron golpeándose por el pasillo hasta los vestidores, y esta historia sigue calentándose. Es una rivalidad que lleva años construyéndose, y es obvio que se enfila a una lucha de máscaras.

► 1- Rivalidad entre Galeno y Omos

Ambos están siendo construidos de manera paralela como monstruos indestructibles. Galeno derrotó a dos rivales al mismo tiempo, así que Omos dijo que quería enfrentar a tres, espejando a Galeno. Cuando los dos se midan en el ring, el público ya sabrá que ambos son de temer.

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