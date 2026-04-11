Shinsuke Nakamura: «Tama Tonga, ¿dónde está tu familia ahora?»

Esta noche, luego del más reciente SmackDown presentado por WWE, la cuenta oficial de X de la empresa publicó un video grabado tras bambalinas de manera exclusiva.

► Tama Tonga , inestable durante semanas en MFT, tentado por Shinsuke Nakamura en SmackDown

En el mismo, se ve a Tama Tonga limpiándose la cara, decepcionado tras haber sido derrotado por Jacob Fatu.

Y es que Jacob Fatu fue entrevistado tras bambalinas y Solo Sikoa y los MFT aparecieron para interrumpirlo, decirle que estaba solo y provocarlo. Sikoa le dijo a Tama Tonga que se encargara de él.

Más adelante, en el ring, las cosas fueron diferentes. Tama Tonga entró con una ofensiva inicial, pero al final, Fatu, excompañero de Tonga y los MFT, terminó atacando con una zambullida samoana y un moonsault a Tonga para llevarse la victoria. Así fue el intercambio de Nakamura y Tonga:

EXCLUSIVE: After a shaky couple of weeks for The MFTs, @ShinsukeN questions whether or not @TamaTonga01 is better off without his family. pic.twitter.com/qK1P47ABjc — WWE (@WWE) April 11, 2026

Nakamura: «¿Cuánto tiempo más voy a tener que aguantarme esto, Tama?

Tonga: «¡Méteme en tus asuntos! Tú no sabes lo que significa estar en esta familia, tener a gente que te apoye…»

Nakamura: «¿Y dónde está tu familia ahora?»

Esa última frase dejó muy pensativo a Tama Tonga. Recordemos que Nakamura lleva meses tratando de convencer a Tama Tonga de que abandone a Solo Sikoa y MFT y, al parecer, quiere que hagan equipo.