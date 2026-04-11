Shinsuke Nakamura: «Tama Tonga, ¿dónde está tu familia ahora?»

por
Tama Tonga

Esta noche, luego del más reciente SmackDown presentado por WWE, la cuenta oficial de X de la empresa publicó un video grabado tras bambalinas de manera exclusiva.

Tama Tonga, inestable durante semanas en MFT, tentado por Shinsuke Nakamura en SmackDown

SmackDown 10 de abril 2026.
SmackDown 10 de abril 2026.

En el mismo, se ve a Tama Tonga limpiándose la cara, decepcionado tras haber sido derrotado por Jacob Fatu.

Y es que Jacob Fatu fue entrevistado tras bambalinas y Solo Sikoa y los MFT aparecieron para interrumpirlo, decirle que estaba solo y provocarlo. Sikoa le dijo a Tama Tonga que se encargara de él.

Más adelante, en el ring, las cosas fueron diferentes. Tama Tonga entró con una ofensiva inicial, pero al final, Fatu, excompañero de Tonga y los MFT, terminó atacando con una zambullida samoana y un moonsault a Tonga para llevarse la victoria. Así fue el intercambio de Nakamura y Tonga:

Nakamura: «¿Cuánto tiempo más voy a tener que aguantarme esto, Tama?

Tonga: «¡Méteme en tus asuntos! Tú no sabes lo que significa estar en esta familia, tener a gente que te apoye…»

Nakamura: «¿Y dónde está tu familia ahora?»

Esa última frase dejó muy pensativo a Tama Tonga. Recordemos que Nakamura lleva meses tratando de convencer a Tama Tonga de que abandone a Solo Sikoa y MFT y, al parecer, quiere que hagan equipo.

WWE SmackDown Tama Tonga Shinsuke Nakamura

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X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

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